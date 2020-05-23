Жители Самары сфотографировались в купальниках и защитных комбинезонах в поддержку медсестры из Тулы

Жители Самары решили поддержать медсестру из Тулы, которая ходила по больнице в купальнике и защитном костюме. Испробовав на себе все прелести защиты, самарцы пришли к выводу, что купальник в жару — единственный выход для медработников.

Жители Самары запустили хештег #поракупальников и сфотографировались в купальниках и комбинезонах на пляжах, во дворах и в магазинах. Для фотосессии они использовали ненастоящие медицинские костюмы, но и в таких оказалось очень жарко.

Фотографии появились на странице «Самара Live» во «ВКонтакте». Участники рассказали, что смогли провести в таком виде не больше 10 минут.

«В этом костюме практически невыносимо, очень жарко, очки запотевают. А если еще и работать, осуществлять свою деятельность нужно — еще сложнее. Поэтому огромный респект и уважением врачам. В купальнике ничего постыдного нет, обычная вполне одежда», — отметил журналист ТРК «Терра» Леонид Кошман.

Журналистка «КП-Самара» Мария Шестерикова рассказала, что ей стало душно, а все тело вспотело буквально за две минуты. Так что она пожелала, чтобы врачам как можно меньше пришлось работать в таких условиях.

Один из пациентов больницы в Туле опубликовал фотографию медсестры, которая была в одном купальнике и защитном костюме. Столь странный наряд связан с тем, что под защитой медикам очень жарко. Девушке сделали замечание, а тульский губернатор Алексей Дюмин поддержал медсестру и поблагодарил ее за труд.