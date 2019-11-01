Жители Самары попросили Путина сохранить государственную поликлинику

На протяжении нескольких лет самарцы борются против частной компании, пытаясь сохранить поликлинику № 2. Врачи и пациенты обращались к местным чиновникам, подавали иски в суд, устраивали пикеты. Однако, по их словам, все попытки оказались безуспешными.

«В соответствии с договором концессии помещение филиала было отремонтировано предпринимателями, но вместо государственной стоматологии там теперь располагается частная компания. Ничем иным, кроме как рейдерским захватом, это назвать нельзя. Ни местные власти, ни прокуратура, ни Министерство здравоохранения Самарской области не делают ничего, чтобы сохранить клинику для людей», — отметил руководитель исполкома регионального отделения «Сильной России» Павел Карпухов.

Адвокат Гаянэ Теванян, которая защищает права медиков и пациентов, пояснила, что жители района и врачи планировали партнерство с предпринимателями. По договору частники должны были отремонтировать поликлинику, за что получили бы освободившуюся площадь для работы. Однако компания заехала в здание сразу же после подписания документа. Недовольных подобным положением дел сотрудников стали склонять к увольнению, а главного врача с тех пор сменили уже несколько раз.

Известно, что два здания ГБУЗ «Самарская стоматологическая поликлиника № 2 Промышленного района» входят в концессионное соглашение. Одно располагается на улице Стара-Загора, д. 85, другое — на пр. Кирова, д. 64. Последнее здание, которое является основным, планируют исключить из концессии.

«В настоящее время Минэкономразвития Самарской области разработан проект дополнительного соглашения к концессионному соглашению, в соответствии с которым предлагается исключить из нее нежилое здание стоматологической поликлиники, расположенное по адресу: Самара, Промышленный район, квартал 711, угол пр. Кирова, 64, и улицы Свободы, 121», — заявил в официальном ответе ИА Nation News заместитель министра здравоохранения региона Мергена Бадма-Гаряева.

Самарская стоматология до сих пор остается без помощи, поэтому сотрудники государственной стоматологической поликлиники № 2 в Самаре обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить данную ситуацию.