Общество 21 ноября 2023, 18:57 Жители Салехарда пожаловались на поселившихся в теплых остановках бездомных

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Жители Салехарда пожаловались, что из-за поселившихся в теплых остановках бездомных дети вынуждены стоять на морозе в ожидании автобуса. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на соцсети.

Очевидцы рассказали, что бездомные выпивают в теплых остановочных павильонах, спят там и даже используют их в качестве туалета. Из-за этого потом люди просто не могут зайти в них и мерзнут на улице. В пресс-службе УМВД по ЯНАО напомнили, что в общественном месте нельзя курить, распивать спиртное и, конечно, справлять нужду. Если кто-то это заметил, нужно позвонить по номеру 112.

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