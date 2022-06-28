Жители Сахалина спасли застрявших в битуме собак

Две собаки увязли в битуме на Сахалине и могли бы погибнуть, если бы не помощь неравнодушных людей. Об этом рассказал Life.

Случай произошел в селе Стародубское. Собаки попали в лужу битума на территории асфальтового завода и не могли выбраться. Одну из собак прохожие смогли вытащить самостоятельно, а для спасения другой пришлось вызвать спасателей. Помогать приехали сотрудники сельского отдельного поста Долинского пожарного отряда.

Животных доставили в ветклинику, чтобы отмыть от битума, а потом передали под опеку волонтерам из фонда «Помощь животным. Сахалин».