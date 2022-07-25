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    25 июля 2022, 11:33

    Жители Ростовской области пожаловались на пляж со змеями

    Оксана Лавнюженко

    В Ростовской области отдыхающие показали пляж Таганрогского залива, который атаковали змеи. Пресмыкающихся можно увидеть не только на берегу, но и в воде, написал сайт rostovgazeta.ru.

    Особенно остро обстоит ситуация в районе села Маргаритово. Там, по словам местных жителей, помимо змей был замечен и мертвый дельфин.

    «Ужики охотятся. Что такого? А дельфины часто отбиваются и заплывают сюда», — написали комментаторы в соцсетях.

    Некоторые из пользователей Сети отметили, что на оборудованных пляжах змеи практически не встречаются.