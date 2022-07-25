Жители Ростовской области пожаловались на пляж со змеями

В Ростовской области отдыхающие показали пляж Таганрогского залива, который атаковали змеи. Пресмыкающихся можно увидеть не только на берегу, но и в воде, написал сайт rostovgazeta.ru.

Особенно остро обстоит ситуация в районе села Маргаритово. Там, по словам местных жителей, помимо змей был замечен и мертвый дельфин.

«Ужики охотятся. Что такого? А дельфины часто отбиваются и заплывают сюда», — написали комментаторы в соцсетях.

Некоторые из пользователей Сети отметили, что на оборудованных пляжах змеи практически не встречаются.