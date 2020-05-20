Жители России во время самоизоляции больше всего занимались домашними делами

Немного больше половины опрошенных продолжали работать на самоизоляции, большинство делали это удаленно.

Около 36% респондентов занимались саморазвитием и обучением. Чаще всего выбирали иностранные языки и программирование. Почти треть опрошенных предпочли отдыхать, больше всего этот вид проведения самоизоляции выбирали мужчины.

26% опрошенных россиян занимались спортом, а 22% — детьми. 23% жителей России помогали другим и занимались благотворительностью.