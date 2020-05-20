    20 мая 2020, 10:07

    Жители России во время самоизоляции больше всего занимались домашними делами

    Анастасия Кременчугская

    Аналитический центр провел опрос среди жителей России, чтобы узнать, чем они занимались во время режима самоизоляции. Большинство россиян, 72%, решали домашние вопросы. Об этом сообщил RT.

    Немного больше половины опрошенных продолжали работать на самоизоляции, большинство делали это удаленно.

    Около 36% респондентов занимались саморазвитием и обучением. Чаще всего выбирали иностранные языки и программирование. Почти треть опрошенных предпочли отдыхать, больше всего этот вид проведения самоизоляции выбирали мужчины.

    26% опрошенных россиян занимались спортом, а 22% — детьми. 23% жителей России помогали другим и занимались благотворительностью.