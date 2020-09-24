Жители России стали потреблять больше мяса и овощей

По мнению специалистов, наиболее полноценным рацион у жителей нашей страны был в период режима самоизоляции. Уточняется, что потребление картофеля в России с 2014 по 2018 годы сократилось на 4% — с 93 до 89 килограммов в год.

Помимо прочего, россияне стали реже покупать молоко — спрос сократился с 239 до 229 килограммов в год. Меньше в рационе граждан РФ стало сахара, хлебобулочных изделий, фруктов и ягод. При этом население начало есть больше овощей и бахчевых. Их потребление увеличилось со 102 до 107 килограммов в год. Выросли и объемы съедаемого мяса. Спрос поднялся с 74 до 75 килограммов.