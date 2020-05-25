Жители России смогут увидеть красивую хвостатую комету Лебедь

«В средних широтах ее уже можно увидеть ранним утром на северо-востоке», — говорится в сообщении планетария.

«Газета.ru» напомнила, что комету C/2020 F8 (SWAN) открыл австралийский астроном-любитель Майкл Маттиаццо пару месяцев назад.

Отмечается, что в момент открытия она не была столь красочной, как сейчас. Ее яркость росла по мере приближения к Солнцу, образовав большой и красивый хвост.

«Перемещаться в период видимости в небольшие приборы комета будет по созвездиям Кита, Рыб, Овна, Треугольника, Персея, Возничего, Близнецов и Единорога», — добавили в планетарии.

Ранее телескоп VLT зафиксировал рождение планеты-гиганта.

«На сегодняшний день найдены уже тысячи экзопланет, но о том, как они образуются, известно очень мало», — обратил внимание автор статьи Энтони Бокалетти из Парижской обсерватории в Медоне.