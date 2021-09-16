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    16 сентября 2021, 19:20

    Жители России смогут подать заявки на премию «Гордость нации» до 27 сентября

    Анастасия Аброськина

    Преподаватели языков или авторы проектов в сфере их сохранения и развития, журналисты и блогеры, мастера народного творчества смогут подать заявки на премию «Гордость нации» до 27 сентября. Награждение пройдет в Москве. Его приурочат ко Дню народного единства.

    Жители России смогут подать заявки на премию «Гордость нации» до 27 сентября | Изображение 1

    Победители получат ценные призы. Премия присуждается по семи направлениям:

    • за вклад в укрепление межнационального мира и согласия;

    • за вклад в сохранение и развитие родных языков;

    • за вклад в информационное сопровождение национальной государственной политики;

    • за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений;

    • за лучшие практики домов дружбы, домов национальностей, домов и центров народного творчества;

    • за вклад в сохранение и развитие культуры народов России;

    • за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.

    До 27 сентября соискателям и организациям, выдвигающим кандидата на соискание, нужно направить в оргкомитет пакет материалов на адрес электронной почты premia@domnarodov.ru.

    Всю подробную информацию, включая положение о премии и новости, можно найти на официальном сайте премии.

    До 11 октября конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации.

    В жюри входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ.

    Все вопросы об участии можно задать заместителю директора Дома народов России Евгению Соловьеву по телефону +7 (926) 917-98-84.