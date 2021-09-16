Жители России смогут подать заявки на премию «Гордость нации» до 27 сентября

Преподаватели языков или авторы проектов в сфере их сохранения и развития, журналисты и блогеры, мастера народного творчества смогут подать заявки на премию «Гордость нации» до 27 сентября. Награждение пройдет в Москве. Его приурочат ко Дню народного единства.

Победители получат ценные призы. Премия присуждается по семи направлениям:

• за вклад в укрепление межнационального мира и согласия;

• за вклад в сохранение и развитие родных языков;

• за вклад в информационное сопровождение национальной государственной политики;

• за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений;

• за лучшие практики домов дружбы, домов национальностей, домов и центров народного творчества;

• за вклад в сохранение и развитие культуры народов России;

• за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.

До 27 сентября соискателям и организациям, выдвигающим кандидата на соискание, нужно направить в оргкомитет пакет материалов на адрес электронной почты premia@domnarodov.ru.

Всю подробную информацию, включая положение о премии и новости, можно найти на официальном сайте премии.

До 11 октября конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации.

В жюри входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ.

Все вопросы об участии можно задать заместителю директора Дома народов России Евгению Соловьеву по телефону +7 (926) 917-98-84.