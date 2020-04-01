Жители России решили взять собак из приюта, чтобы погулять во время самоизоляции

Представитель Шереметьевского приюта для собак уточнил, что жители России стали активно брать собак в приюте, чтобы получить повод выходить из дома в период самоизоляции. По его словам, многие спустя некоторое время отказываются от затеи и возвращают животное. Сотрудники приюта «Бирюлево» пояснили, что некоторые граждане предупреждают, что берут собаку лишь на время.

Президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский призвал смотреть на ситуацию позитивно, так как питомцы получат хотя бы временный дом. Он убежден, что некоторые хозяева привыкнут к новой роли и не смогут расстаться с питомцем после карантина.

Эксперт посоветовал уменьшить число прогулок с собаками особенно в маленьких городах, чтобы сократить контакты с другими людьми на улице. Для игр с животными и небольших пород выход на улицу вообще не требуется.

«Если раньше с собакой гулял самый ответственный и спортивный в семье, то сейчас все выстраиваются в очередь, чтобы отправиться на прогулку. Многие даже гуляют с соседскими животными. В Италии стоимость собак выросла в три раза. Во многих странах из приютов разобрали всех четвероногих. Однако мы призываем минимизировать выгул собак и производить его по необходимости ранним утром или поздним вечером, чтобы минимизировать контакт с другими людьми», — заметил Уражевский.

Он подчеркнул, что собаки не испытывают стресс от изоляции, так как счастливы много времени проводить с хозяином.

«Для собаки хозяин является богом. Она готова сделать все ради него и даже отдать жизнь, если потребуется. И тот факт, что на карантине человек находится постоянно рядом, делает животное счастливым. Кроме того, собаки из приюта как раз-таки привыкли к тому, что рядом постоянно кто-то находится», — добавил Уражевский.