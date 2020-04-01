    01 апреля 2020, 09:50

    Жители России решили взять собак из приюта, чтобы погулять во время самоизоляции

    Ольга Ситникова

    Эксперты отметили рост спроса на собак из приюта. Во время самоизоляции россияне хотят выходить на улицу, чтобы выгуливать своего питомца. Специалисты рассказали, как самоизоляция хозяев сказывается на домашних животных. Об этом сообщил NEWS.ru.
    Жители России решили взять собак из приюта, чтобы погулять во время самоизоляции

    Представитель Шереметьевского приюта для собак уточнил, что жители России стали активно брать собак в приюте, чтобы получить повод выходить из дома в период самоизоляции. По его словам, многие спустя некоторое время отказываются от затеи и возвращают животное. Сотрудники приюта «Бирюлево» пояснили, что некоторые граждане предупреждают, что берут собаку лишь на время.

    Президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский призвал смотреть на ситуацию позитивно, так как питомцы получат хотя бы временный дом. Он убежден, что некоторые хозяева привыкнут к новой роли и не смогут расстаться с питомцем после карантина.

    Эксперт посоветовал уменьшить число прогулок с собаками особенно в маленьких городах, чтобы сократить контакты с другими людьми на улице. Для игр с животными и небольших пород выход на улицу вообще не требуется.

    «Если раньше с собакой гулял самый ответственный и спортивный в семье, то сейчас все выстраиваются в очередь, чтобы отправиться на прогулку. Многие даже гуляют с соседскими животными. В Италии стоимость собак выросла в три раза. Во многих странах из приютов разобрали всех четвероногих. Однако мы призываем минимизировать выгул собак и производить его по необходимости ранним утром или поздним вечером, чтобы минимизировать контакт с другими людьми», — заметил Уражевский.

    Он подчеркнул, что собаки не испытывают стресс от изоляции, так как счастливы много времени проводить с хозяином.

    «Для собаки хозяин является богом. Она готова сделать все ради него и даже отдать жизнь, если потребуется. И тот факт, что на карантине человек находится постоянно рядом, делает животное счастливым. Кроме того, собаки из приюта как раз-таки привыкли к тому, что рядом постоянно кто-то находится», — добавил Уражевский.