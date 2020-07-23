Жители России рассказали о самых раздражающих стереотипах об их городах

Жители России рассказали о самых раздражающих стереотипах, которые связаны с их родными городами. Пользователи поделились ими в Сети.

Так, людей из Владивостока возмущает, когда кто-то удивляется, что житель города у моря не умеет плавать. Еще по их словам, многие считают, что они обязаны постоянно есть икру. Те, кто живут в Ханты-Мансийске, нередко сталкиваются с шуткой о том, что они должны уметь добывать нефть голыми руками, сообщил сайт «Моя Россия».

В Севастополе часто слышат вопрос: «В смысле ты не пошел в военно-морское училище?». А пермяки закатывают глаза после того, как у них поинтересуются о жизни героев сериала «Реальные пацаны». Петербуржцы пошутили, что люди не понимают, почему они не умеют разводить мосты руками силой мысли.

Один из главных стереотипов о Магадане — большое число тех, кто отбыл наказание в виде лишения свободы. Поэтому некоторые юмористы могут запросто спросить местных жителей: «Ты что не сидел в тюрьме?».

Посты с возмущениями по поводу стереотипов разлетелись по соцсетям и переросли в шуточный флешмоб. В основном смысл постов не несет в себе реального возмущения и претензий.