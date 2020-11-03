Жители России рассказали о лучших городах для карьеры на удаленке

Мегаполисами, в которых у людей больше возможности вырасти профессионально на дистанционной работе, были названы Москва, Казань и Новосибирск. Так, около 51% москвичей оказались довольны удаленной работой. В числе удовлетворенных своим продвижением по карьерной лестнице в период дистанционки оказались по 43% жителей Казани и Новосибирска. Уточняется, что худшие показатели в этом рейтинге у Челябинска и Омска, пишет ИА НСН.

В целом в опросе поучаствовали 700 представителей экономически активных граждан.

Ранее сообщалось, что вакансия ветеринара оказалась самой оплачиваемой в России в октябре текущего года. Начальники готовы платить врачам для животных с опытом работы от одного года 300 тысяч рублей в месяц. В обязанности специалиста вызывной службы входит осмотр животных и выявление болезней, лечение и вакцинация, а также консультирование хозяев питомца.