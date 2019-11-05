  • Жители России перечислили самые интересные профессии

    05 ноября 2019, 10:56

    Артур Блянихов

    Специалисты провели среди россиян опрос и выяснили, какие профессии, по их мнению, являются самыми интересными. С результатами исследования ознакомился RT.

    Оказалось, что самой интересной жители страны считают профессию дизайнера (31,8%). Работа журналиста расположилась на второй позиции (28,9%).

    Профессии артиста (23,8%), врача (22,1%), ученого (20,4%) и пилота (20,3%) также показались респондентам интересными.

    В свою очередь работа официанта, курьера, продавца, полицейского и финансиста не особо вдохновляет россиян. Эти профессии получили минимальное количество голосов.