Жители России назвали самые неловкие вопросы на собеседовании

В ходе эксперимента были опрошены около двух тысяч экономически активных граждан со всех регионов нашей страны, которые имеют опыт трудоустройства. Более чем 55% жителей не понравился ряд вопросов от работодателей, хотя они входят в классическую схему собеседования.

Так, вопрос о причинах увольнения с прошлого места работы насторожил каждого восьмого гражданина (12%). Помимо прочего, проявление интереса к личной жизни и карьерному будущему вызывает неудобства у 5% респондентов, пишет РИА ФАН.

В списке также оказались вопросы о предпочтительном уровне заработной платы (4%), детях, личных качествах и минусах в характере (все по 3%).