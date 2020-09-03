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    03 сентября 2020, 12:36

    Жители России назвали самые неловкие вопросы на собеседовании

    Полина Петрова

    Жители России на официальном портале по поиску работы SuperJob назвали самые неловкие вопросы, которые им приходилось слышать на собеседованиях, информирует газета «Известия».
    Жители России назвали самые неловкие вопросы на собеседовании

    В ходе эксперимента были опрошены около двух тысяч экономически активных граждан со всех регионов нашей страны, которые имеют опыт трудоустройства. Более чем 55% жителей не понравился ряд вопросов от работодателей, хотя они входят в классическую схему собеседования.

    Так, вопрос о причинах увольнения с прошлого места работы насторожил каждого восьмого гражданина (12%). Помимо прочего, проявление интереса к личной жизни и карьерному будущему вызывает неудобства у 5% респондентов, пишет РИА ФАН.

    В списке также оказались вопросы о предпочтительном уровне заработной платы (4%), детях, личных качествах и минусах в характере (все по 3%).

    Новости SMI.FM