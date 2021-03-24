Жители России назвали города, которые не рассматривают для переезда

Сервис «Работа.ру» провел опрос, в рамках которого жители России назвали нежелательные для переезда города, написал сайт RT.

Так, около 38% признались, что не собираются уезжать в Москву. Кроме этого, 26% не хотели бы жить в Челябинске, а по 19% респондентов указали Владивосток и Хабаровск. Еще в десятку направлений вошли Омск, Уфа (по 15%) и Красноярск (14%).

«Каждый восьмой опрошенный (13%) не стал бы переезжать в Новосибирск. По 10% участников исследования указали, что не хотели бы сменить свой город на Воронеж, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — говорится в результатах опроса.

Чаще всего участники эксперимента выбирали тот или иной город из-за повышенного уровня стресса (35%), плохой экологии (34%), дорогой недвижимости (22%) и проблем с работой (21%). В столице опрошенные не хотят жить по причине стресса и суеты, больших цен на квартиры и плохой экологии.

В исследовании о нежелательных для переезда городах приняли участие более девяти тысяч пользователей сервиса. Опрос о причинах нежелания переезжать куда-либо собрал ответы около 4,4 тысячи респондентов.