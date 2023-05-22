Общество 22 мая 2023, 11:27 Жители России начали чаще интересоваться семейной ипотекой «Известия»: спрос на семейную ипотеку в России вырос на 32% в январе–апреле 2023 года РИА «Новости»

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Россияне стали чаще проявлять интерес к семейной ипотеке. Об этом сообщили «Известиям» представители финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Аналитики сервиса изучили онлайн-запросы и пришли к выводу, что с января по апрель 2023 года спрос на семейную ипотеку повысился на 32%, если сравнивать с четырьмя первыми месяцами 2022 года. При этом интерес к сельской ипотеке снизился на 17%, а к дальневосточной — на 15%. Общий спрос жителей России на ипотечные продукты вырос на 10% с апреля по май в сравнении с таким же периодом 2022 года.

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Из данных за первые четыре месяца года следует, что покупатели вернулись на рынок недвижимости и готовы совершать покупки, отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. При этом, по его словам, россияне стали более чувствительны к изменениям ипотечных программ.

После того как ставка по льготной ипотеке выросла на 1%, заемщики стали выбирать семейный вариант, пояснил Баджурак. Повышению спроса поспособствовало и изменение условий программы. Раньше такой заем могли взять только семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2017 года. С этого года предложением могут воспользоваться все семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет.

«С момента этого нововведения выдачи по семейной ипотеке выросли в 1,8 раза», — уточнил исполнительный директор «Выберу.ру».

Управление Росреестра по Москве ранее зарегистрировало рекордное количество сделок по ипотеке в столице. В январе–апреле 2023 года заключили 40 тысяч таких договоров.