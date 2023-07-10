Общество 10 июля 2023, 13:48 Жители России и Абхазии смогут получить двойное гражданство этих стран Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве жителей России и Абхазии Unsplash

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Россияне смогут оформить абхазское гражданство без отказа от основного, а жители Абхазии аналогично получат право на гражданство РФ как второго. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — указали в тексте закона.

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Стороны подписали соглашение в Москве 27 сентября 2022 года. По этому документу жители одной страны могут получить гражданство другой, сохранив при этом родное. Люди, которые получили гражданство Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранили его, смогут оформить российский паспорт в упрощенном порядке.

Соглашение между странами заключили на пять лет. Если ни одна сторона заранее не попросит в письменной форме прекратить действие договоренностей, срок автоматически продлится. При расторжении соглашения уже оформленное гражданство продолжит действовать.