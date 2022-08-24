Жители Рязанской области собрались на сход из-за лесных пожаров

Власти Рязанской области провели встречу с местным населением. Общественники рассказали, что лесные пожары в регионе можно тушить эффективнее. Они предложили свою помощь в ликвидации ЧС.

«Поехали двое. Приехали туда — а там никого нет, там все разгорелось. Они начали тушить, у них заглохла помпа. Они позвонили, говорят: „Огонь идет на нас, никого нет, мы вдвоем“», — пожаловалась одна из участниц встречи. В тушении пожаров участвовал ее супруг.

Местные жители пожаловались, что горячая линия по лесным пожарам неэффективна. Нескольким активным гражданам предложили войти в оперативный штаб по ситуации. Общественники заявили, что будут показывать места, куда можно проехать и тушить возгорания.

Одной из причин лесных пожаров в Центральном федеральном округе являются поджоги, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным. По словам министра, на территории 18 регионов страны сейчас действует 104 лесных пожара. Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах происшествий.