Жители РФ рассказали о желаемом размере зарплаты за работу без выходных

Эксперты опросили 3,5 тысячи совершеннолетних пользователей портала из всех регионов нашей страны. Специалисты убрали из выборки числа, которые состоят более чем из 11 знаков.

Представительницы женского пола признались, что готовы работать без отпусков и выходных за 89 миллионов рублей в месяц. Мужчины назвали зарплату размером в 35 миллионов рублей в месяц. В среднем цифра составила 64 миллиона рублей ежемесячно, пишет ИА RNS.

«Отдых — это действительно бесценно, и мы рады, что с этим согласны практически все жители России», — пояснила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина.

Она отметила, что некоторые граждане соглашаются отказаться от выходных и в свободное время подрабатывают в других местах. Санина добавила, что хорошим вариантом является монетизация хобби. Как она считает, это поможет избежать профессионального выгорания.