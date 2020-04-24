Жители регионов смогут оформлять рабочие пропуска на 24 часа
Новая система электронных пропусков, созданная Минкомсвязи, заработает в нескольких российских регионах. Формат пропуска будет единым для всех, кто будет ее использовать. Одно из ограничений будет связано со сроком действия пропуска — 24 часа для рабочих целей. Об этом заявил замминистра цифрового развития Олег Качанов, сообщило РИА ФАН.
Такие пропуска с фиксированным временем предназначены для тех, кому поездка на работу будет нужна не на постоянной основе.
Как подчеркнул представитель ведомства, новая система не касается существующих правил, к примеру, в Москве — там свой сервис, разработанный мэрией. Новая разработка появится в 21 субъекте РФ, среди которых — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская области и другие.
Оформить пропуск можно будет через портал госуслуг либо через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус». В них нужно указать цель выхода из дома, транспортное средство и пункт назначения.
Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля усилят контроль на въездах в Москву.