Жители района в Кургане останутся без холодной воды из-за аварий
Специалисты «Водного Союза» 30 апреля отключат холодную воду в нескольких домах в центре Кургана. Перебои вызвали две коммунальные аварии. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организации.
«В центре Кургана произошло две аварийных ситуации: на улице Гоголя, 121, и улице Пролетарская, 50, устранение которых невозможно без отключения водоснабжения», — уточнили в пресс-службе.
Сотрудники компании попросили потребителей подготовиться к отключению и сделать запасы воды.