Жители района в Кургане останутся без холодной воды из-за аварий

«В центре Кургана произошло две аварийных ситуации: на улице Гоголя, 121, и улице Пролетарская, 50, устранение которых невозможно без отключения водоснабжения», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники компании попросили потребителей подготовиться к отключению и сделать запасы воды.