Жители Приморского края сбежали из больницы во время карантина

Глава края Олег Кожемяко уточнил, что некоторые местные жители безответственно относятся к предписаниям.

«Они, правда, без подтвержденного диагноза „коронавирусная инфекция“, просто с признаками заболевания. Но этого достаточно, чтобы люди находились на карантине, так как прибыли из-за рубежа, в данном случае из Израиля», — подчеркнул Кожемяко.

В настоящее время поисками нарушителей занимается полиция. Сбежавшим пациентам грозит штраф до 100 тысяч рублей.

«И сейчас Госдума, правительство России принимают меры по ужесточению наказания тех лиц, которые нарушают карантин, — готовятся поправки об увеличении до 1 миллиона рублей штрафа за нарушение карантинных правил Однако здесь кроме юридической стороны встает и вопрос морали, совести — человек, не осознавая того, может подвергнуть опасности своих близких, знакомых», — уточнил губернатор Приморского края.