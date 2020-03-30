    30 марта 2020, 11:44

    Жители Приморского края сбежали из больницы во время карантина

    Ольга Ситникова

    Супруги недавно вернулись из поездки в Израиль и попали на карантин в больницу Приморского края. Однако пара решила сбежать из медицинского учреждения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального правительства.

    Глава края Олег Кожемяко уточнил, что некоторые местные жители безответственно относятся к предписаниям.

    «Они, правда, без подтвержденного диагноза „коронавирусная инфекция“, просто с признаками заболевания. Но этого достаточно, чтобы люди находились на карантине, так как прибыли из-за рубежа, в данном случае из Израиля», — подчеркнул Кожемяко.

    В настоящее время поисками нарушителей занимается полиция. Сбежавшим пациентам грозит штраф до 100 тысяч рублей.

    «И сейчас Госдума, правительство России принимают меры по ужесточению наказания тех лиц, которые нарушают карантин, — готовятся поправки об увеличении до 1 миллиона рублей штрафа за нарушение карантинных правил Однако здесь кроме юридической стороны встает и вопрос морали, совести — человек, не осознавая того, может подвергнуть опасности своих близких, знакомых», — уточнил губернатор Приморского края.