Жители Приморского края могут оставить заявку на отлов бродячих собак через Telegram

С 21 февраля 2022 года в Приморском крае начал работать чат-бот по отлову бродячих собак. Эта инициатива была запущена Центром управления региона при участии муниципальных властей. За прошедшие несколько недель в приюты по заявкам местных жителей доставили 845 животных, 484 особи стерилизовали и 378 — выпустили.

Как сообщает zr.media, чат-бот принимает жалобы и заявки граждан во всех муниципальных образованиях края. Чтобы оставить обращение, пользователь должен зайти в Telegram, набрать в строке поиска «Отлов безнадзорных животных», выбрать в открывшемся окне город, поселок или село, изложить суть проблемы, оставить адрес и контактный телефон.

Глава ЦУР по Приморскому краю Полина Степаненко отметила, что на данный момент чат-бот в Telegram выступает одним из наиболее оперативных каналов связи с аудиторией, которая хочет пожаловаться на определенную проблему. Власти региона получают возможность сортировать и разбирать все обращения, направляя их в обработку в конкретные органы. Степаненко подчеркнула, что анализ получаемой информации и ее распределение по уполномоченным сотрудникам осуществляются на регулярной основе.

Стоит напомнить, что ранее в регионе были введены поправки в законодательство, устанавливающие обязательную маркировку домашних собак и создание единой базы промаркированных животных.