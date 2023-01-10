Общество 10 января 2023, 15:31 Жители Приморья спасли детенышей дальневосточного леопарда

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В Приморье местные жители обнаружили на дороге у границы национального парка «Земля леопарда» двух детенышей дальневосточного леопарда. Об этом написал ОТР.

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Малыши, вероятнее всего, только научились ходить и отбились от матери, застряв в снегу. Маленьких леопардов пришлось поместить в центр реабилитации, чтобы они не погибли на морозе. Мать детенышей так и не вернулась за ними.