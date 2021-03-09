Жители Приморья довели детеныша тюленя до смерти

В Приморском крае жители обнаружили детеныша тюленя. От активного общения с людьми он испытал сильный стресс. В результате животное погибло. Об этом рассказали в пресс-службе реабилитационного центра «Тюлень» на своей странице в Facebook.

По данным центра, после ледолома и штормового ветра белек оказался в черте поселка Зарубино Хасанского района.

«Тюлений ребенок Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу. Она умерла сегодня ночью от физиологических последствий стресса. Детеныши диких животных очень пугливые», — говорится в сообщении.

Смерть наступила в понедельник, 8 марта. Как отметили представители центра, гормоны стресса адреналин и кортизол убивают диких животных. Пока детеныш был на берегу, его брали на руки, гладили, фотографировали.

Пресс-служба также опубликовала видео, на котором местные жители окружили детеныша, размышляя, что с ним сделать. Один из прохожих был с собакой, которая все порывалась напасть на животное. Представители обратили внимание, что ролик полностью про то, как нельзя себя вести при встрече с тюлененком.

Подписчики в комментариях отметили, что люди часто не думают о последствиях, когда общаются с животными.