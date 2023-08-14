Общество 14 августа 2023, 01:04 Жители пригорода Махачкалы перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах Freepik

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Около 200 жителей пригорода Махачкалы заблокировали движение по федеральной трассе Астрахань — Махачкала в связи с отсутствием воды в домах. Об этом сообщило МВД Дагестана в Telegram-канале.

«Примерно в 20:00 на 470-м километре ФАД „Астрахань-Махачкала“ около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся — привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах», — сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что на место направились сотрудники правоохранительных органов для обеспечения безопасности и предупреждения эскалации обстановки.

Также в ведомстве сообщили, что между водителями и протестующими возникли конфликты. Шоферы недовольны тем, что люди ограничили движение.

Позже в МВД Дагестана сообщили, что конфликт удалось решить. Сейчас люди уже разошлись, движение по трассе восстановили. По уточненной информации, общее количество недовольных составило 200 человек.

В июле жители микрорайона Правдинск в Нижегородской области остались без воды из-за прорыва трубопровода. В этот же день водоснабжение восстановили.