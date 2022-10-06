Жители поселка в Щелкове пожаловались на соседей, включающих молитвы на полную громкость | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

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Viber Жители поселка в Щелкове пожаловались на соседей, включающих молитвы на полную громкость Жительница Загорянского в Щелкове пожаловалась на соседей из-за громких молитв

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Жительница поселка Загорянский в городском округе Щелково Елена пожаловалась на соседей, которые не дают ей нормально жить. Они ставят на полную громкость молитвы, видимо желают выжить Елену с ее жилплощади. Об этом она рассказала в разговоре с «360».

Она заявила, что это все продолжается около двух лет.

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«Мы купили часть дома, он разделен на две части. Когда переехали, у нас начался ремонт», — вспомнила Елена.

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В другой части дома жила женщина, она исчезла, а на месте ее появились какие-то жильцы.

«Наша часть состоит из одной комнаты. Когда мы переехали, они начали нам ночами стучать в стену, не давали нам выспаться после работы. Смотрю, каждое воскресенье они ездят в церковь. Как может быть такое, чтобы ездить в церковь и ночами все время мешать людям?» — задалась вопросом женщина.

По его словам, соседи делали какие-то обряды, она видела у них свечки.

«Машины подъезжали, тюки какие-то выгружали», — добавила собеседница «360».

Елена обратилась в полицию и прокуратуру. На момент проверки соседи затихали, потом все начиналось заново.

Женщина добавила, что также соседи загораживали ей окна.

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