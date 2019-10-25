Жители поселка в Одинцове пожаловались на снос шлагбаума. Проблему уже решают
Заветный шлагбаум исчез всего пару недель назад, но водители уже обкатали дорогу через поселок БЗРИ. Местным жителям приходится ходить прямо по проезжей части — тротуаров там нет.
«Мы долгие годы добивались закрытия транзитного проезда через наш поселок, в связи с тем, что дорога эта, в общем-то, придомовая. И она не предусмотрена для большого потока машин, и в 2007 году шлагбаум был установлен. Равно как и знаки, говорящие о том, что проезд через наш поселок закрыт», — рассказала Екатерина Шведова, местная жительница.
Во дворе поселка играют много детей. А рядом с местом, где раньше был шлагбаум, хоккейная коробка. Для машин, въезжающих в поселок, она не видна: ограждена забором. Получается, что водители малышей не видят.
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Кстати, в администрации распоряжения о сносе шлагбаума не давали. Поэтому теперь осталось найти виновного и решить проблему.
«Либо в этом месте, либо в другом будет рассмотрена установка заградительных элементов. Либо это будет установка именно шлагбаума, либо это будет проект организации дорожного движения с установкой знака „кирпич“. То есть проезд может быть закрыт», — прокомментировал Николай Голубев, заместитель начальника территориального управления Одинцовского округа.
Местные жители надеются, что поселок оградят до наступления холодов — зимой хоккейная коробка собирает множество игроков и зрителей.