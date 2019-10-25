Жители поселка в Одинцове пожаловались на снос шлагбаума. Проблему уже решают

В Одинцовском округе, в поселке БЗРИ, люди пожаловались на большой наплыв машин. Раньше в их дворе стоял шлагбаум, но недавно его демонтировали. В ситуации разбирался корреспондент «360».

Заветный шлагбаум исчез всего пару недель назад, но водители уже обкатали дорогу через поселок БЗРИ. Местным жителям приходится ходить прямо по проезжей части — тротуаров там нет.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы долгие годы добивались закрытия транзитного проезда через наш поселок, в связи с тем, что дорога эта, в общем-то, придомовая. И она не предусмотрена для большого потока машин, и в 2007 году шлагбаум был установлен. Равно как и знаки, говорящие о том, что проезд через наш поселок закрыт», — рассказала Екатерина Шведова, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

Во дворе поселка играют много детей. А рядом с местом, где раньше был шлагбаум, хоккейная коробка. Для машин, въезжающих в поселок, она не видна: ограждена забором. Получается, что водители малышей не видят.

Источник фото: телеканал «360»

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Кстати, в администрации распоряжения о сносе шлагбаума не давали. Поэтому теперь осталось найти виновного и решить проблему.

«Либо в этом месте, либо в другом будет рассмотрена установка заградительных элементов. Либо это будет установка именно шлагбаума, либо это будет проект организации дорожного движения с установкой знака „кирпич“. То есть проезд может быть закрыт», — прокомментировал Николай Голубев, заместитель начальника территориального управления Одинцовского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Местные жители надеются, что поселок оградят до наступления холодов — зимой хоккейная коробка собирает множество игроков и зрителей.