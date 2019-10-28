Жители поселка Пушкинского г. о. проголосуют за новый памятник в начале ноября

Громкая история с демонтажом памятника павшим воинам в Пушкинском городском округе получила свою развязку. Советник губернатора Александр Коган вместе с депутатами Госдумы, местными властями и активными жителями сели за стол переговоров, чтобы разобраться в причинах инцидента и найти решение, которое устроило бы всех.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом с местным ДК Зверосовхоза сейчас ровная площадка, засыпанная гравием. А раньше здесь была асфальтированная аллея, ведущая к главному монументу поселка — воину, преклонившему колено перед собратьями и Родиной. Памятник снесли, чтобы поставить новый, но вот сделали это, по мнению жителей, без должного уважения к павшим солдатам.

«75 лет будет праздновать вся страна, это праздник всего мира, не только России. Хотелось бы, чтобы вы также ответственно отнеслись к этому, понимая о том, что память — она в сердце, а не на бумаге», — сказал Александр Коган, советник губернатора Подмосковья.

Скандальная история о неправильном демонтаже монумента и установке новой композиции получила свое завершение на встрече с жителями. Советник губернатора Подмосковья Александр Коган вместе с депутатами Госдумы, местными властями встретились с активными жителями и вместе разбирались в причинах инцидента.

Источник фото: телеканал «360»

Оказалось, еще год назад посельчане сами выбрали вариант нового монумента — «Мать, провожающая сына».

«Подошли вдовы ветеранов, которые сказали: „Роль солдата ясна, а роль матери? Мы и в тылу работали, и заготавливали, и воевали. Можно отразить на этом памятнике?“» — объяснил Александр Рыжков, глава сельского поселения Царевское.

Впрочем, у идеи появились и противники, активно выступающие теперь за возврат старого варианта в граните как единственно возможного, вызывая тем самым агрессивную реакцию у проголосовавших.

Однако стороны сходятся в одном: даже если памятник аварийный и обновлять действительно необходимо, разбирать можно было и другим способом. Но подрядчик настаивает — каменные, металлические монументы демонтируются краном и целиком, бетонный — только разрушают на месте.

«Так как у нас памятник был бетонный, пришлось демонтировать на месте. Я не вижу, чтобы мы здесь поступили как-то по-варварски», — заявил Армен Манукян, руководитель фирмы-подрядчика.

Источник фото: телеканал «360»

На слова подрядчика резко отреагировал советник губернатора региона.

«Я не понимаю, зачем дальше допускать такого подрядчика к работам. Если б он сейчас сказал: „Извините, да, у меня вот были такие и такие проблемы, я приношу свои извинения и готов каким-то образом исправить“. А он стоит и говорит: „Слушайте, я все сделал правильно, чего вы до меня докопались? И вообще, это провокаторы раскидали венки“. Слушайте, провокаторам-то вы сами дали повод. Почему вы охрану не поставили? Почему не оградили надлежащим способом? Почему останки сразу не вывозили, прям с памятника немедленно, как только демонтировали», — обратился к подрядчику Александр Коган.

Дальнейшее обсуждение того, кто виноват, решили продолжать уже в других кабинетах. А вот схему взаимодействия властей и посельчан — чтобы разногласий больше не возникало — Александр Коган главе Царевского рекомендовал пересмотреть.

«Зайдите в каждый дом, с каждым говорите, пусть люди заполнят анкету, подготовьте буклет. Какой памятник был, какой предлагаете, какие точки зрения существуют по этому поводу. После этого провести, возможно, какую-то еще встречу с людьми нужно», — подчеркнул Александр Коган.

Источник фото: телеканал «360»

Инициировать неформальную встречу с местными жителями, чиновниками, архитекторами решил Сергей Пахомов. Сразу после заседания депутат Госдумы осмотрел площадку для нового памятника и выслушал жителей.

«Просто сядем, попьем чайку и поговорим, что конкретно вас не устраивает», — сказал Сергей Пахомов, депутат Госдумы.

Пока на площадке стройматериалы и инструменты, то какой памятник появится здесь через месяц — павшим воинам или мать, провожающая сына, или какой-то новый вариант — станет понятно после третьего ноября. В этот день состоится голосование, в ходе которого каждый житель поселения Царевское сможет высказать свое мнение.