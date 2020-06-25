Жители поселка под Барнаулом перекрыли дорогу из-за плохой воды

Люди из поселка «Сибирская долина» в Алтайском крае 24 июня устроили протестную акцию. В ее ходе они перекрыли трассу. Причиной стало плохое качество воды.

Речь идет о перекрытии Змеиногорского тракта в районе поселка Садоводов. Такая информация появилась в соцсетях. Там люди взяли велосипеды, отправились к ближайшему пешеходному переходу и стали ходить туда-обратно, мешая проезду машин.

В группе Barnaul22 во «ВКонтакте» говорится, что жители винят в проблемах руководство водоснабжающей организации ВодСНАБ.

«Это все из-за воды. Она реально отвратительная! Воняет канализацией! Администрацию за это надо привлечь!» — написал в группе «Инцидент Барнаул» Максим Ломакин.

По его словам, фильтры ломаются, поэтому за плохую воду нужно и платить соответственно.

Местные утверждают, что во время пандемии люди и вовсе оказались без воды. Речь идет о более чем 700 домах и трех тысячах жителей.

На место приехала полиция. Разбирательства продолжались до поздней ночи. Утром 25 июня стало известно, что прокуратура Алтайского края проверит сообщения о проблемах с водой. Об этом сказано на сайте ведомства.

«При проведении проверки будет дана оценка качеству оказания услуг. В случае подтверждения нарушения прав граждан будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.