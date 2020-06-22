Жители Подольска выложили фигуру Родины‑матери из свечей. Фото
Акция «Свеча памяти» состоялась 21 июня. Ее посвятили 79-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, сообщило «РИАМО в Подольске».
Свечи, которые являются символом веры и памяти, выкладывали школьники, юнармейцы, воспитанники связанных с молодежью организаций, активисты.
«Это традиционная акция, которая проводится уже многие годы на подольской земле, и отрадно, что с каждым разом она собирает все больше и больше общественников. Четыре тысячи свечей мы зажгли сегодня за считанные минуты», — заявил глава округа Николай Пестов.
Почетным гостем в этом году стал ветеран Великой Отечественной войны Николай Герасимов. За мирное небо над головой его поблагодарили взрослые и дети. Также во время мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню.
Президент России Владимир Путин 22 июня выступил в главном храме Вооруженных сил, где напомнил о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
«Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа. <…> Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, всеми силами приближал победу, абсолютно священна», — заявил он.