Жители подмосковной деревни заметили львенка в одном из частных домов

Жители подмосковной деревни Телешово пожаловались на соседей, купивших львенка. Они заявили, что маленький хищник гуляет вне участка, хотя его хозяева говорят об обратном.

По словам жены хозяина львенка, ее муж купил животное законно. Львенок живет на участке частного дома уже полгода.

«Он специально ездил за ним. Купил рядом с Рязанью где-то. Там питомник. Все официально, все документы есть», — сказала девушка «360».

Она подтвердила, что одна из соседок пожаловалась на маленького хищника. Но, по словам девушки, все обвинения беспочвенны.

«Есть жалобы от одной женщины. Она говорит, что у нас он гуляет по улице, хотя такого нет вообще. У нас для него устроен специальный вагончик, от которого построен вольер», — подчеркнула она.

Как уточнила сестра девушки, львенок не бегает по деревне и никакого время никому причинить не может.

Источник фото: телеканал «360»

«Некоторые не знают и придумывают. Ходят по деревне и говорят, что тут лев бегает. Но жэто совсем не так. Другие люди начинают пугаться, из-за чего происходит недопонимание», — заявила она.

На момент публикации официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.