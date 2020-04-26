Жители Подмосковья устроили дворовую вечеринку. Видео

Жители ЖК «Бутово парк» в Ленинском городском округе закатили вечеринку на весь район. Несмотря на режим изоляции, люди вышли на улицу танцевать под музыку. Такому повороту в ночи обрадовались не все.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что дискотеку устроил один из местных жителей. Даже на расстоянии нескольких домов музыку, доносящуюся из открытого окна, слышно очень громко.

Люди на улице с восторгом отреагировали на вечеринку. Они начали петь и танцевать. Остальные снимали все происходящие на телефоны.

Видео опубликовали в соцсетях. Пользователи отмечают, что некий DJ Олег регулярно устраивает дискотеки в ЖК «Бутово парк 2».

Правда, ночную вечеринку да еще и во время изоляции оценили не все. Кто-то вызвал полицию, чтобы они разогнали участников дискотеки.

В Московской области с 28 марта действует режим изоляции для борьбы с коронавирусом. Это значит, что выйти из дома можно только по уважительной причине.