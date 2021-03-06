Жители Подмосковья стали массово скупать цветы к 8 Марта. Особо популярны тюльпаны

Объемы продаж цветов в Московской области накануне 8 Марта возросли почти на 75%. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Объемы продаж цветов в эти дни в регионе возросли в среднем на 75%», — отметил он.

Местные жители покупают в основном тюльпаны, которые остаются одними из самых популярных цветов на 8 Марта. На них пришлось около 65% спроса, в магазинах продали уже более пяти миллионов этих цветов. При этом в 2021-м жители Подмосковья берут за один раз в среднем пять тюльпанов против семи или 15 годом ранее.

Перед весенним праздником большинство розничных рынков и торговых центров Московской области открыло дополнительные торговые места специально под цветочную продукцию. В основном туда завозят цветы, выращенные на территории региона.