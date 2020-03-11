Жители Подмосковья смогут задать властям вопросы о благоустройстве на встрече 12 марта

Каждый желающий может 12 марта встретиться с подмосковными властями, чтобы узнать о благоустройстве региона. «360» публикует подробности тематической встречи.

Тематический прием по вопросам комплексного благоустройства территорий пройдет 12 марта с 10:00 до 17:00 сразу в нескольких точках:

— в министерстве благоустройства Московской области (Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1 Л, справки по телефону: 8 (498) 602-02-22 доб. 43-308, 43-313);

— в приемной правительства Московской области (Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2, телефон: 8 (498) 602-31-13);

— в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области (информация о месте проведения приема размещается на официальных сайтах муниципальных образований);

— в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципальных образованиях (информация о месте проведения приема размещается на официальных сайтах муниципальных образований).

Встреча 12 марта пройдет по утвержденному ранее губернатором Московской области Андреем Воробьевым графику проведения тематических и областных приемов граждан.

Тем временем Россия готовится отметить юбилей Победы. Московская область к 9 мая приведет в порядок памятники, посвященные военным событиям.