Жители Подмосковья смогут сдать тест на антитела в поликлиниках. Раньше он был доступен врачам и пациентам

«Жители Московской области могут сдать иммуноферментный анализ крови в поликлинике. Для этого необходимо оформить запись в процедурный кабинет на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30», — говорится на сайте ведомства.

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, пройти такое исследование раньше могли только врачи или пациенты, а теперь это можно сделать по записи. Также она рассказала, что ежедневно проводится восемь тысяч тестов. Такое нововведение позволит понять, сколько жителей Подмосковья уже переболели или перенесли коронавирус бессимптомно.

Сейчас для проведения таких тестов закупаются необходимые медицинские материалы и оборудование, которые вскоре окажутся в поликлиниках Красногорска, Химок, Королева и Щелкова. Благодаря этому врачи смогут проводить до 20 тысяч тестов в сутки.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, обстановка потихоньку приходит в норму. В области врачи и медперсонал получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами.