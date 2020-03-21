Жители Подмосковья смогут проходить карантин в обсерваторах. Их подготовили для тех, кто не может изолироваться дома

Специальные обсерваторы подготовили для подмосковных жителей в связи с пандемией. В них могут остаться на время карантина те, у кого нет возможности быть в изоляции дома.

Находиться в обсерваторах должны жители с подозрением на коронавирус и вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи заражения.

«В случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому, в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для временного проживания, — в общежитиях, а также в коммунальных квартирах», — поясняется в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Жители могут обратиться по номеру телефона горячей линии 8-800-550-50-30. Операторы ответят на все вопросы и помогут организовать изоляцию в условиях обсерватора.

Ранее губернатор объявил в области режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Под запрет попали массовые мероприятия, кинотеатры тоже рекомендовали закрыть. Школьникам продлили каникулы, а студентов вузов отправили на дистанционное обучение. При этом о жителях на карантине не забывают. Воробьев пообещал помочь бизнесу, пожилым людям и многодетным семьям.

Все ограничительные меры вводятся, что бы не допустить распространения коронавируса. Сейчас в России насчитывается 253 заразившихся.