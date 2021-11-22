Жители Подмосковья смогут проголосовать за обустройство выделенных полос

Жителям Московской области предложили проголосовать за обустройство выделенных полос в нескольких округах на участках с наибольшим пассажиропотоком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Выделенные полосы для общественного транспорта планируется обустроить путем переразметки участков дорог в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском округе, Подольске, Красногорске, Химках — всего их будет 10.

Полосы в сторону Москвы и области предлагают сделать в Химках на Молодежной улице, в Люберцах на Новорязанском шоссе, в Долгопрудном на Лихачевском проспекте, в Балашихе на шоссе Энтузиастов, в Подольске на улице Кирова. Выделенные полосы только в сторону Москвы могут появиться на Осташковском шоссе в Мытищах, в Ленинском округе на автодороге «А-105 Москва — Домодедово» и Каширском шоссе, в Красногорске на Волоколамском шоссе, в Мытищах на Ярославском шоссе.

«Голосование за обустройство выделенных полос проходит в Подмосковье впервые. Оставить свой голос могут автомобилисты и пассажиры общественного транспорта не только тех городов, в которых предлагают организовывать выделенные полосы, но и жители ближайших округов. Одной из мер по борьбе с пробками является организация беспрепятственного движения общественного транспорта. Выделенные полосы позволят повысить пропускную способность общественного транспорта в среднем на 20%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Голосование будет происходить на сайте «Добродел» до 5 декабря.