Жители Подмосковья с начала года установили 10 тысяч газовых смарт-счетчиков

Как сообщили в Мособлгазе, каждый 3-й прибор газового учета, используемый жителями Подмосковья, — смарт-счетчик. С начала года жители региона установили 10 тысяч таких счетчиков.

«Популярность смарт-счетчиков демонстрирует стабильный рост: в 2018 году жители Подмосковья установили 16 тысяч приборов Smart GSM 2-го поколения, в 2019 прогнозируем установить еще 22 тысячи, исходя из тенденции. Современные счетчики отличаются рядом преимуществ, среди которых жители Московской области особенно отмечают удобство способа оплаты газа в личном кабинете без необходимости посещения офисов, отсутствие погрешности показаний, а также возможность настройки автоплатежа», — отметили в Мособлгазе.

На данный момент установлены 192 тысячи смарт-счетчиков в регионе. Приборы обладают высокой точностью и позволяют оплачивать газ, исходя из фактического объема потребления вместо среднемесячного расхода, а смарт-прибор с GSM-модулем автоматически передает показания в Мособлгаз, где происходит обработка данных и производятся начисления.

Подать заявку на установку счетчика можно на сайте предприятия в разделе «Услуги».