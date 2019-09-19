Жители Подмосковья получат «Справку в один шаг». Об очередях можно забыть

В Подмосковье заработала услуга «Справка в один шаг». Теперь все необходимые документы для ребенка и взрослого можно получить в поликлинике в кратчайшие сроки. В прямом эфире «360» министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала, как новая услуга помогает родителям.

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Перед новым учебным годом в поликлиниках Подмосковья заработали кабинеты, в которых можно получить медицинскую справку, затратив минимум времени. Родители ребенка в кратчайшие сроки могут получить справку после отпуска, длительного нахождения на домашнем режиме, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, справку о профилактических прививках, а также справку о состоянии здоровья ребенка.

«Мы готовились к учебному году и организовали в поликлиниках кабинет, где развели потоки больных и здоровых детей. Там родители быстро могли получить справку о здоровье ребенка, отсутствии контакта с инфекционными больными, справку о профилактических процедурах. За последнюю неделю августа выдали более 20 тысяч справок, что очень существенно», — отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Источник фото: телеканал «360»

«Справка в один шаг» оформляется в специальном кабинете. Где именно он находится, можно узнать в регистратуре своей поликлиники. На месте педиатр задает родителю вопросы о здоровье ребенка и проводит первичный осмотр. Кроме этого, в кабинете можно без очереди получить направление на анализы.

Благодаря таким кабинетам уменьшилось время пребывания пациентов и их родителей в поликлинике, ускорилось время оформления документации. Маршрутизация в кабинет также разделяет потоки больных и здоровых детей, что значительно повышает безопасность и снижает риск подхватить инфекцию.

Проект начал разрабатываться в октябре 2015 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в Подмосковье сейчас работает 187 кабинетов, где выдают «Справку в один шаг». Они способны принять более 1,5 миллиона детей.