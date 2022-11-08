Жители Подмосковья не дали устроить свалку из биотуалетов и мусора на стройке | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 22:51 Жители Подмосковья не дали устроить свалку из биотуалетов и мусора на стройке В Видном строительную фирму заставили убрать закопанные в землю биотуалеты и мусор Публичное достояние

Читать 360tv в

Жители Видного пожаловались на рабочего, который закопал биотуалеты и строительный мусор в землю. После завершения работ на этом месте появится школа. Начальник управления архитектуры и строительства Администрации Ленинского округа Вера Попова в беседе с «360» рассказала о решении проблемы.

Рабочий в Видном с помощью экскаватора закопал в землю биотуалеты и строительный мусор. Местные жители заметили происходящее и пожаловались в администрацию.

Реклама

«После поступления жалоб жителей на действия подрядчика при проведении работ на земельном участке под строительство школы администрацией Ленинского округа оперативно были приняты меры по отработке данных жалоб. От подрядной организации потребовали незамедлительного удаления закопанного строительного мусора», — отметила она.

Реклама

По ее словам, на площадку вызвали представителя застройщика ООО «СЗ «МИЦ-Стройкапитал». Он проконтролирует ход работ, чтобы нарушения не повторялись.

«Жители находятся на постоянной связи с сотрудниками администрации и информируют о спорных моментах при производстве работ. Все указанные жителями точки, где, предположительно, мог быть закопан мусор, отработаны», — добавила Попова.

Она заверила, что строительный мусор достали из земли и собрали для дальнейшего вывоза.