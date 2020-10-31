Жители Подмосковья в самоизоляции смогут оформить больничный дистанционно

«Министерство здравоохранения Московской области должно будет обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для вышеуказанных граждан в период с 2 ноября по 15 ноября», — говорится в сообщении сайта.

Ограничения для пенсионеров вступят в с силу с 2 ноября, однако запрещать им ходить в магазин и на прогулки никто не будет. Социальные карты продолжат работать, пишет «Газета.ru».

Ограничение не коснется жителей региона старше 65 лет, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. От самоизоляции освобождены работники здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась во всем мире в сентябре. В Московской области за все время пандемии выявили 86 821 случай COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 1608 человек.