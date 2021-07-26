Жители Подмосковья могут присоединиться к голосованию за лучшие книги о медицине

В России продолжается конкурс на лучшие книги в области медицины. 19 июля стартовало народное голосование. Жители Подмосковья могут присоединиться и сделать свой выбор. В этом году литературная премия «Здравомыслие-2021» проходит уже третий раз.

Третий этап литературной премии «Здравомыслие» стартовал в России 19 июля. Теперь свой выбор могут сделать читатели. Ознакомиться с работами авторов и отдать свой голос за понравившуюся книгу можно на сайте конкурса.

В этом году на премию претендуют 172 автора. Все заявки рассмотрели члены экспертного совета, в который вошли представители медицинского сообщества, СМИ и издательств. Жюри оценило каждую заявку на соответствие заявленным критериям и задачам премии. После рассмотрения экспертами книги допустили до народного голосования.

Цель премии из года в год не меняется. Организаторы хотят посодействовать врачебной практике, популяризировать основы медицины и здорового образа жизни, а также поддержать авторов, пишущих о медицине и здоровье.

«Мы ожидаем активного участия читателей в голосовании. В этом году на конкурс выдвигается много интересных книг, а сама жизнь подсказывает нам, что в борьбе за нее лучше всего вооружаться знаниями», — отметила Эвелина Закамская, главный редактор телеканала «Доктор».

Выбрать понравившуюся книгу могут все желающие. Для участия в голосовании нужно зарегистрироваться на официальном сайте премии. Читатели определят по три претендента на победу в каждой номинации. Всего их четыре: «Рецепт здоровья» — популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию; «Шаг вперед» — книги об истории медицинской науки, основанные на доказательной медицине; «Эскулап» — мемуары и биографии врачей; «Лучшая идея книги» — для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни.

Проголосовать за понравившуюся книгу можно до 20 сентября, после этого жюри определит победителей. Итоги подведут 10 октября.