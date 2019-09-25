Жители Подмосковья будут получать СМС о времени приезда скорой помощи

Жители Подмосковья теперь получают СМС с временем приезда скорой помощи. Новая услуга появилась только в московском регионе. Чтобы воспользоваться новинкой, бригаду медиков стоит вызвать не через 03, а по номеру 112.

Источник фото: телеканал «360»

СМС со временем приезда скорой теперь получит каждый житель Подмосковья, кто вызовет скорую через номер 112 или мобильное приложение «112 МО».

Московская область первая разработала и внедрила такую функцию. Все обращения в Центр-112 обрабатывают более 3600 операторов. С июня этого года отправлено около 800 тысяч СМС-сообщений.

Операторы Центра работают круглосуточно. Чтобы получить СМС со временем приезда скорой медицинской помощи нужно совершить целый алгоритм действий и заполнить так называемую «карточку событий».

«Оператор вводит повод к вызову, причину вызова, фамилию, имя, отчество и адрес заявителя. После этого карточка передается на станцию скорой медицинской помощи в зависимости от зон реагирования», — объяснил Андрей Половинкин, заместитель начальника Центра-112 Московской области.

Далее медики решают, стоит ли им уточнять симптомы напрямую у того, кто вызвал скорую, или сразу назначить бригаду. Время прибытия скорой может доходить до 20 минут или до двух часов — все зависит от того, экстренный вызов или неотложный. Когда бригада выедет — придет еще одно СМС. Третье сообщение дойдет, когда медики будут в 200 метрах от нужного адреса.

Источник фото: телеканал «360»

Можно вызвать медиков и по СМС. Для этого нужно отправить фразу - «Помогите» на номер 112.

В будущем жителей и гостей Подмосковья будут оповещать через СМС о реагирований всех экстренных служб.

«Мы приступили к созданию автоматизированной системы в службе пожарной охраны, мы интегрируемся и завершаем работы с аварийной газовой службой. Также мы плотно работаем с коллегами из МВД», — отметил Сергей Самолевский, начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы.

Сегодня приложением Службы спасения Московской области пользуются около 80 тысяч человек. Сервис СМС-оповещения о прибытии скорой помощи — далеко не последняя новинка. Скоро приложение обновят: появится возможность связаться с бригадой скорой, а также создадут чат с операторами Системы-112.