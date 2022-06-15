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    15 июня 2022, 16:04

    Жители Петербурга выбрали место для вестибюля станции «Театральная»

    Дарья Морозова

    Жители Санкт-Петербурга при помощи голосования выбрали место, на котором появится вестибюль станции метро «Театральная». Об этомсообщила газета «Санкт-Петербургские ведомости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

    По данным ИА «Невские новости», петербуржцам предложили три варианта места для строительства вестибюля. Большинство проголосовали за Театральную площадь — 59,1%.

    Также предполагаемые места постройки располагались на улице Декабристов: между домами № 37 и № 39, а также на месте дома 38.