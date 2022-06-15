Жители Петербурга выбрали место для вестибюля станции «Театральная»

Жители Санкт-Петербурга при помощи голосования выбрали место, на котором появится вестибюль станции метро «Театральная». Об этомсообщила газета «Санкт-Петербургские ведомости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

По данным ИА «Невские новости», петербуржцам предложили три варианта места для строительства вестибюля. Большинство проголосовали за Театральную площадь — 59,1%.

Также предполагаемые места постройки располагались на улице Декабристов: между домами № 37 и № 39, а также на месте дома 38.