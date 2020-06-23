Жители Петербурга выберут имя детенышу львинохвостого макака

Конкурс на лучшее имя для малыша запустили на официальной странице зоопарка в Instagram. Чтобы принять в нем участие, необходимо подписаться на аккаунт, написать свой вариант имени для животного под последним постом и отметить друга в комментариях. Их количество неограничено, но людей нужно отмечать разных.