Жители Петербурга увидели в небе световые столбы. Это красиво, но жутковато

Редкое оптическое явление — световые столбы — утром 25 февраля появилось в небе над Санкт-Петербургом. Явление это не новое, ученые давно объяснили его природу, но выглядит все равно жутковато.

Ученые объясняют это явление так. Когда воздух морозный, в нем присутствуют взвешенные ледяные кристаллы. Источники света на земле и в небе освещают льдинки, отчего они кажутся вытянутыми вертикально световыми разноцветными столбами. С земли свет дают фонари, прожекторы на домах и в парках, а также другие источники света. С неба их освещает в основном луна и немного звезды, а также яркие планеты.

Фотографиями необычного атмосферного явления петербуржцы и гости города активно делятся в соцсетях. Явление хоть и объяснимое, но увидеть его удается нечасто: для этого нужна ясная и морозная погода, что в таком сочетании в Петербурге бывает редко.