Жители Петербурга сообщили об облавах на резервистов | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 11:57 Поделиться Telegram

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Viber Жители Петербурга сообщили об облавах на резервистов Петербуржцы в соцсетях сообщили об облавах на резервистов в Петербурге

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Жители Санкт-Петербург сообщают об облавах на резервистов в ЖК «Калина Парк», «Полюстрово Парк», «Ладожский парк». Фото и видео они выложили в соцсетях.

Петербуржцы рассказывают, что сотрудники полиции вместе с мужчинами в гражданской одежде с раннего утра блокируют выходы из подъездов. Мужчин призывного возраста подстерегают у лифтов и вручают им повестки в военкомат.

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«У нас в ЖК облава, полиция, ДПС-ники, гражданские. Тормозят прохожих, машины, ходят по домам», — написал один из жильцов «Ладожского парка».

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Одна из горожанок подтвердила «360», что ее сосед получил повестку прямо у лифта, ему приказано явиться в военкомат для уточнения воинского учета.

В военном комиссариате Санкт-Петербурга «360» не подтвердили факт облавы в парадных ЖК.

«Первый раз слышу, такой информацией не располагаю», — отметил представитель военкомата.

Аналогичная ситуация произошла и в Калининском районе города. Его жильцы рассказали о раздаче повесток и проверке документов у мужчин. Они нашли повестки на входных дверях. Документы были приклеены скотчем.

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