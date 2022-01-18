Жители Петербурга смогут выбрать макеты поздравительных открыток для ветеранов

Жители Санкт-Петербурга смогут поучаствовать в онлайн-голосовании и выбрать макеты поздравительных открыток для ветеранов, которые были изготовлены студентами Художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, написал «Петербургский дневник».

В конкурсе по разработке макетов открыток приняли участие студенты трех кафедр: монументально-декоративной живописи, станковой и книжной графики, графического дизайна. По итогам жюри отобрало лишь 13 макетов из 300 представленных.

«Теперь предстоит общественное обсуждение. Для этого 8:00 18 января по 20:00 25 января на интернет-ресурсах газеты „Петербургский дневник“ будут опубликованы работы конкурсантов и объявлено голосование для выбора лучших макетов. Также можно будет голосовать, позвонив по телефону 670-13-05. После чего в течение нескольких недель мы подведем итоги голосования», — рассказала заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова.

Неопубликованные макеты могут быть использованы для других мероприятий и поздравлений, заключила Мерцалова.