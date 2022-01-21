Жители Петербурга смогут поучаствовать в конкурсе «Красный наряд Дворцового моста»

В Санкт-Петербурге Генеральное консульство КНР и Комитет по внешним связям города проведут конкурс «Красный наряд Дворцового моста» в честь китайского Нового года. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Для участия необходимо снять видео на тему китайского Нового года на фоне Дворцового моста с подсветкой и опубликовать его в TikTok. Ролик должен быть не более одной минуты. Можно использовать фильтры и маски, а также китайскую музыку для оформления. Также участникам нужно будет поставить хештеги: #веселыйпраздниквесны #китай #китайскийновыйгод #китайскийязык #красныйнаряддворцовогомоста #россия_китай_дружба.

Жюри подведет итоги конкурса 16 февраля в 19:00, а результаты опубликует 23 февраля. Победители получат призы от организаторов, среди которых: смартфон, электросамокат, смарт-час, фитнес-браслет и умная лампа. Анкету можно заполнить по ссылке до 19:00 16 февраля.